مئات الآلاف يتظاهرون ضد اليمين المتطرف في ألمانيا

خرج مئات الألوف من الناس إلى الشوارع في أنحاء البلدات والمدن الألمانية في مطلع هذا الأسبوع في احتجاجات مناهضة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني للأسبوع الثاني على التوالي.

واكتسبت المظاهرات زخما بعد ظهور تقارير من موقع الأخبار الاستقصائية كوريكتيف عن اجتماع لمتطرفين من تيار اليمين في بوتسدام حيث تمت مناقشة سياسات للهجرة تضمنت الترحيل الجماعي لمن هم من أصول أجنبية.

ونفى حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يحتل المركز الثاني في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد، أن تكون خطط الهجرة التي وردت تقارير بشأنها سياسة حزبية.

وخرجت مسيرات اليوم في برلين وميونيخ وكولونيا، وكذلك في معاقل التصويت التقليدية لحزب البديل من أجل ألمانيا في شرق البلاد مثل لايبزيج ودريسدن. وكانت نسبة المشاركة في الاحتجاجات في العديد من الأماكن أعلى بكثير من المتوقع.

واوضحت الشرطة إن منظمي المظاهرة في ميونيخ أنهوها مبكرا بعد أن بلغ عدد المشاركين نحو 100 ألف، في حين قال المنظمون إن 200 ألف شخص شاركوا. وقالت الشرطة إن 30 ألفا تجمعوا في بداية المظاهرة في برلين وإن العدد في تزايد.

كما خرج اليوم عشرات الآلاف إلى الشوارع في كولونيا وبريمن. وبحسب تقدير منظمي الاحتجاجات، تظاهر نحو 300 ألف شخص في أنحاء البلاد أمس السبت.

وأحجم حزب البديل من أجل ألمانيا عن التعليق على المظاهرات المناهضة له.