شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال كولومبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) أن زلزالا بقوة 5.2 درجة ضرب منطقة جبلية في شمال كولومبيا على عمق 151 كيلومترا اليوم الأحد.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار. زلزال البرازيل من ناحية أخرى، قال المركز، إن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب غرب البرازيل، أمس السبت.

وأكد أن الزلزال كان على عمق 592 كيلومترا.