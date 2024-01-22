أكسيوس: مسؤول أمريكي يزور مصر للحديث بشأن صفقة أسرى مع حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال موقع "أكسيوس"، الأمريكي، إن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك سيزور مصر وقطر، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات تهدف إلى "إحراز تقدم" بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس" ومناقشة الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وحسب أكسيوس، فإن رحلة ماكجورك تعد جزءاً من حملة جديدة تقودها الإدارة الأمريكية للتوصل إلى صفقة بشأن الأسرى، موضحةً أن المسؤولين الأمريكيين يعترفون بأن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق قد يكون، هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وهذه هي الرحلة الثانية التي يقوم بها ماكجورك إلى المنطقة هذا الشهر لمناقشة المسألة نفسها، إذ زار الدوحة، سراً، في 9 يناير الجاري.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رفضه لما أسماه "شروط الاستسلام التي تطرحها حماس"، مشيرا إلى شروط الحركة للإفراج عن المحتجزين في غزة، وعلى رأسها إنهاء حرب غزة.

وأضاف: "من يحاول أن يستهدفنا، نحن نستهدفه. وأعدنا حتى الآن 110 مختطفا ونحن ملتزمون بإعادتهم جميعا. هذه هي إحدى غايات الحرب، والضغط العسكري يشكل شرطا أساسيا لتحقيقها. وأعمل على مدار الساعة من أجل تحقيق ذلك.

وأشار رئيس وزراء الاحتلال: " أرفض شروط الاستسلام التي وضعتها حماس رفضا قاطعا. مقابل الإفراج عن المختطفين، تطالب حماس بإنهاء الحرب، وإخراج قواتنا من غزة، والإفراج عن جميع القتلة والمغتصبين التابعين لقوات النخبة، وإبقاء حماس على سدة الحكم. لو وافقنا على ذلك، فلن نستطيع ضمان أمن مواطنينا، لست مستعدا لأقبل بمثل هذا المساس الخطير بأمن إسرائيل، ولذا، لن نوافق على ذلك"، بحسب نص تصريحاته".

وأكد: "الشروط التي وضعتها حماس توضح حقيقة بسيطة، وهي أنه لا بديل عن الانتصار المطلق وهو ما سيضمن القضاء على حماس وإعادة جميع الأسرى، سنواصل الحرب على كل الجبهات".

وقال إن "غزة يجب أن تكون منزوعة السلاح، وخاضعة لسيطرة أمنية إسرائيلية كاملة".