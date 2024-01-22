شكرا لقرائتكم خبر عن أعلن تأييده لترامب.. انسحاب ديسانتيس من انتخابات مرشح الجمهوريين للرئاسة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انسحب رون ديسانتيس أمس الأحد، من السباق على نيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، وأعلن تأييده للرئيس السابق دونالد ترامب.

ويسلط هذا الخروج المبكر من الانتخابات، الضوء على استمرار نفوذ الرئيس السابق دونالد ترامب داخل الحزب.

وكان يُنظر إلى ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا البالغ من العمر 45 عامًا، ذات يوم على أنه أفضل فرصة للجمهوريين لتجاوز الرئيس السابق.

وجاء إعلان انسحاب ديسانتيس في تسجيل مصور نشره على موقع التواصل الاجتماعي (إكس). تراجع شعبية ديسانتيس وكان ديسانتيس يُعد أحد أبرز المنافسين على نيل ترشيح الحزب الجمهوري، ووريثًا طبيعيًا لترامب، إذ تفوق على ترامب في عدة استطلاعات رأي مباشرة في أوائل عام 2023.

لكن شعبية ديسانتيس أخذت في التراجع منذ عدة أشهر، بسبب الاستراتيجية المعيبة لحملته، وافتقاره الواضح إلى المرونة في تعامله مع الناخبين فيما يتعلق بشؤون الحملة، فضلًا عن سيطرة ترامب القوية حتى الآن على جزء كبير من قاعدة الحزب الانتخابية.

وانسحاب ديسانتيس يعني أن سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي هي الآن آخر منافس جمهوري لديه فرصة لحرمان ترامب من الترشيح.

وسيواجه الفائز بترشيح الحزب الجمهوري الرئيس جو بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل، في الانتخابات العامة في نوفمبر المقبل.

تأييد ترامب وقال ديسانتيس في التسجيل المصور: "من الواضح بالنسبة لي أن غالبية الجمهوريين يريدون منح دونالد ترامب فرصة أخرى في الانتخابات التمهيدية".

وأضاف: "سيحظى ترامب بتأييدي أيضًا، لأننا لا نستطيع العودة إلى الحرس الجمهوري القديم الذي تمثله نيكي هيلي".

وفي إحدى فعاليات حملتها في سيبروك بولاية نيو هامبشير، أعلنت هيلي حاكمة ولاية ساوث كارولاينا السابقة انسحاب ديسانتيس لتتعالى صيحات الحاضرين.

ويستعد ناخبو الولاية للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية يوم الثلاثاء.