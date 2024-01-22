شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الرؤية إلى 50 مترًا.. الضباب يشل الحياة في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى الضباب الكثيف إلى عرقلة الحياة اليومية في مدينتي روالبندي وإسلام أباد يوم الأحد، إذ تسبب في حالة من الفوضى في المدينتين.

وتأثرت الرحلات الجوية المبكرة وكذلك رحلات القطارات والنقل البري، مع انخفاض الرؤية إلى 50 مترًا فقط في بعض المناطق. استمرار الطقس السيئ ونقلت وكالة "اسوشيتد برس" الباكستانية عن هيئة الأرصاد قولها، إنه من المتوقع أن تستمر حالة الطقس السيئ، ما يؤثر على الحياة اليومية ويثير المخاوف بشأن سلامة السكان.

وتعرضت الرحلات الجوية في الصباح الباكر، سواء الداخلية أو الخارجية، لتأخيرات واضطرابات، وكذلك خدمات السكك الحديدية وحركة السيارت على الطرق داخل المدينتين وعلى الطرق السريعة.

وغطى الضباب مطار إسلام أباد الدولي الساعة 11 مساء يوم السبت، ما تسبب في تعقيدات للسفر الجوي.