شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 47 شخصًا في انزلاق أرضي جنوب غرب الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى انزلاق أرضي في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين إلى وفاة 47 شخصًا دفنًا تحت التراب.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن الانزلاق أدى إلى دفن 18 أسرة تحت التراب، بينما تم إجلاء أكثر من 200 شخص من المنطقة.

وأوضحت أن السلطات أرسلت أكثر من 200 عامل إنقاذ وعشرات من سيارات الإطفاء وغيرها من المعدات إلى المنطقة المنكوبة.