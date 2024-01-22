شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة في أستراليا تزيد من خطر حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت مناطق واسعة من أستراليا اليوم موجة حارة زادت من خطر حرائق الغابات بسبب ظاهرة النينيو.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الاسترالية أن تحذيرات من الدرجة "القصوى" من موجة الحر، صدرت لأجزاء من ولاية غرب استراليا يتسع نطاقها لتشمل مناطق في ولاية جنوب أستراليا، بينما صدرت تحذيرات من الدرجة "الخطرة" في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وفي مقاطعة أراضي الشمال.

وحذرت الهيئة من إمكانية وصول درجة الحرارة في منطقتين نائيتين في ولاية غرب استراليا إلى ما يفوق 40 درجة مئوية، مشيرةً إلى أن ظروف الحرارة المرتفعة والجفاف زادت من خطر حرائق الغابات في بعض المناطق.