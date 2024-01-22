غوتيريش: “الشرق الأوسط برميل بارود”.. ومعاناة الفلسطينيين ينبغي أن تتوقف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

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كرّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدعوات إلى حل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال قمة مجموعة الـ 77 + الصين في كمبالا.

وحذّر غوتيريش من أن حرمان الفلسطينيين من حقهم في إقامة دولة من شأنه أن “يطيل أمد الصراع إلى أجل غير مسمّى”، والذي وصفه بأنه “تهديد كبير للسلام والأمن العالميين”.

وقال غوتيريش إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة “أحدثت دمارًا هائلًا” وقتلت مدنيين “على نطاق غير مسبوق”، مسلطًا الضوء على مقتل 150 موظفًا في الأمم المتحدة أيضًا.

وأضاف الأمين العام قوله: “في جميع أنحاء العالم، من السودان إلى أوكرانيا والشرق الأوسط وخارجه، تدمر الحروب حياة الناس، وتغذي النزوح الجماعي للناس، وتعطل سلاسل الإمداد العالمية وتهدد بإشعال النيران في مناطق بأكملها”.

وتابع غوتيريش قوله: “إن الشرق الأوسط عبارة عن برميل بارود، ويجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لمنع اشتعال الصراع في جميع أنحاء المنطقة، وهذا يبدأ بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية لتخفيف المعاناة في غزة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى كل من يحتاج إليها وتسهيل إطلاق سراح الأسرى”.