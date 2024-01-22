جرَاء الاجتياح البري.. استشهاد 20 فلسطيني بغارات الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الإثنين، باستشهاد 20 فلسطينياً جرَاء غارات الاحتلال المستمرة على خان يونس ووصولهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

بينما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم الإثنين، وجود دبابات الاحتلال قرب مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

من جهته كشف الهلال الأحمر إنه فقد الاتصال بشكل كلي مع طواقمه في خان يونس؛ جرَاء الاجتياح البري.

وفي وقت سابق، قال الهلال الأحمر، إن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفذ أحزمة نارية بمحيط مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشهدت المدينة اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال.