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مستشار وزير الصحة: إجراء 1200 عملية جراحية كبرى لمصابي غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تصوير نادر نبيل:

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة لشؤون الرعايات والطوارئ، إن الدولة المصرية حرصت على تقديم الخدمات العلاجية للمصابين في حربي السودان وغزة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال كلمته خلال المؤتمر العلمي السنوي الذي تعقده الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تحت عنوان "المؤتمر العلمي السنوي لطب الطوارئ"، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في الفترة من 22 إلى 23 يناير الجاري.

وأوضح أنه تم علاج أكثر من 300 ألف سوداني في مصر منذ اندلاع الحرب هناك منتصف أبريل الماضي، بجانب تقديم 50 ألف من اللقاحات والطعوم.

وأشار وديع إلى أن المنظومة الصحية المصرية قدمت خدماتها لأكثر من 1800 مصاب فلسطيني بسبب الحرب في غزة، في حين تم إجراء 1200 عملية كبرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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