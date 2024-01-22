يعقوب: الخماسية ستحاول إيصال رئيس قريب منها

أكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب، أنه "لقد تم الإتفاق على خطه وسيناريو للخماسية الدولية ستبدأ في أوائل شباط لإخراج الاستحقاق الرئاسي بما يضمن بقاء توازن النفوذ بين المحورين، لأن القناعة أصبحت واضحة أن إسرائيل فشلت لذلك الخطة ترتكز على الالتفاف على إنجاز المقاومة والتخفيف من وهج انتصارها من خلال إيصال رئيس قريب من الخماسية وتحديداً أميركا. هل ينجحون من خلال ادواتهم والكتل النيابية التابعة لهم؟". ورأى أن "التجارب السابقة كانت مشجعة لكن أعتقد أن ​سياسة​ المحور قد تغيرت".

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