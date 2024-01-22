إحباط عمليات تهريب للممنوعات عبر الحدود السورية إلى لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش اللبناني اليوم الإثنين أن عناصره تمكنوا من إحباط عملية تهريب وإدخال كمية من الحبوب المخدرة إلى البلاد من سوريا، بحسب وكالة الإنباء الروسية.

فيما تمكنت عناصر القوة الأمنية المشتركة لضبط ومراقبة الحدود وفوج الحدود البري الأول في الجيش، عند حاجز شدرا - عكار، من إحباط عملية تهريب وإدخال كمية من الحبوب المخدرة".

وأفيد بأنه تم توقيف رجل وزوجته للاشتباه بتورطهما في هذه العملية، وتم إحالتهما مع المضبوطات إلى القضاء المختص.

وكانت الجيش اللبناني قد أعلن عن إحباط لعمليات تهريب لمئات الأشخاص إلى داخل لبنان وخارجه، عبر البحر، شمال لبنان.

كما أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أنه في إطار العمليات الأمنية التي يقوم بها الجيش لمكافحة تهريب الأشخاص والمخدرات عبر الحدود وتوقيف المخلين بالأمن، نفذت الوحدات العسكرية المنتشرة مهمات مختلفة بمؤازرة مديرية المخابرات ، نتج عنها توقيف 150 شخصا في بلدة شدرا ومنطقة خربة الرمان وطريق عامة عندقت العوينات أثناء محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.