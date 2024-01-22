بوشكيان والحشيمي: لمعالجة طريق ضهر البيدر وتدعيمها سريعًا وزيادة المخصصات لموازنة الأشغال

دعا وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب ​جورج بوشكيان​ والنّائب ​بلال الحشيمي​، إلى "وجوب معالجة ​طريق ضهر البيدر​ وتدعيمها سريعًا، لحماية النّاس وسلامتهم في تنقّلاتهم، وكي لا تؤدّي السّيول الجارفة إلى انهيارات تعزل ​البقاع​ عن العاصمة ​بيروت​ وسائر المناطق، وتمنع وصول الآليّات المحمّلة بالمواد الأوّليّة والمنتجات والبضائع على اختلافها".

وأوضحا، في بيان مشترك، أنّ "المرحلة الثّانية تتطلّب تخصيص مشاريع البنى التّحتيّة والتّدعيميّة للطّريق الدّوليّة، بموازنة طوارئ تسمح بتنفيذها على المديَين المتوسّط والطّويل"، مثنيَين على "جهود وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، المنصبّة على لزوم إبقاء طريق بيروت- البقاع مفتوحة".

وتمنّى بوشكيان والحشيمي، على رئيس المجلس النّيابي ​نبيه بري​ ورئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ وزملائهما النّواب، "لحظ زيادة في المخصّصات المرصودة في موازنة ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة الأربعاء المقبل، وذلك ضمن الحرص على تأمين الخدمات الأساسيّة لأبناء البقاع ومصالحهم سواء في الصّناعة أو الزّراعة أو التّجارة، وضمان بقاء طريق الشّام الدّوليّة مفتوحة أمام الترانزيت، وفي إطار الإنماء المتوازن والتّنمية".