المقاومة العراقية تستهدف قاعدة كونيكو المحتلة في سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق ، أنها استهدفت قاعدة كونيكو المحتلة بسوريا برشقتين صاروخيتين.

وقالت المقاومة في بيان لها : استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، برشقتين صاروخيتين خلال أوقات مختلفة اليوم الإثنين، قاعدة كونيكو المحتلة بسوريا.

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق، على استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

على جانب آخر، قالت المقاومة الإسلامية في لبنان " حزب الله " إنها استهدفت موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‌‏بالأسلحة الصاروخية.

وفي بيان لها قالت : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (03:30) من بعد ظهر يوم الاثنين 22-01-2024 موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‌‏بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه اصابات مباشرة.