شرطة الاحتلال تفرق أهالى المحتجزين بغزة عقب اقتحام الكنيست

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة بقطاع غزة، مقر الكنيست "البرلمان" وطالبوا حكومة بنيامين نتنياهو بالوصول "فورا" إلى صفقة تبادل مع حركة حماس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أهالي المحتجزين الذين اقتحموا اجتماع لجنة المالية فى الكنيست اليوم، رفعوا لافتات كتبوا على بعض منها "لن تجلسوا هنا وهم يموتون هناك"..مطالبين أعضاء الكنيست بالعمل من أجل الإفراج عن ذويهم.

ورد رئيس لجنة المالية موشيه جافني على أهالي الأسرى بقوله: موقفي وجميع أعضاء اللجنة والذي قلته أيضا لرئيس الوزراء نتنياهو هو أن الإفراج عن المحتجزين هو أهم مذهب في اليهودية.

وفرقت الشرطة الإسرائيلية محتجين بعد احتجاجهم وإغلاقهم الشارع المؤدي إلى مدخل الكنيست واجتيازهم المنطقة التي خصصت للاحتجاج وخرقهم النظام العام.

وأفادت تقارير بأن نتنياهو اجتمع مع أهالي المحتجزين .. وقال لهم "إنه لا يرى أي مقترح جاد من جانب حركة حماس"..مُكتفيًا بالقول بأن هناك مبادرة ولكنه لن يخوض في تفاصيلها.

مستشار الرئيس الفلسطيني: ما يحدث في غزة حرب إبادة.. وهدف الاحتلال "تهجير سكان القطاع"

أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني أن ما يحدث في قطاع غزة هو "حرب إبادة" يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأشار الهباش - في تصريحات صحفية اليوم الاثنين إلى أن هدف العدوان الإسرائيلي هو تهجير سكان قطاع غزة من أجل تصفية القضية الفلسطينية، متابعا: "يدرك الجميع أن هدف العدوان الإسرائيلي هو تهجير سكان قطاع غزة وإخلاء القطاع من المواطنين تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير السكان".

وأضاف: "أنه لا يوجد مناطق آمنة في قطاع غزة، فهناك شهداء يسقطون يوميا فضلا عن تدمير البنى التحتية والمنازل"، مؤكدا أنه يوجد أكثر من مليون و900 ألف نازح في غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

جنود إسرائيليون يسخرون من فشلهم في غزة والجيش يفتح تحقيقًا

كرت وسائل إعلام عبرية ، أن جنود إسرائيليون رفعوا على جيب عسكري لافتة "أخرجونا قبل أن ننتصر" والجيش فتح تحقيقاً بالموضوع.

وتداول رواد منصة أكس، مشاهد للجيب، والتي تشير إلى احتجاج جنود الاحتياط أثناء وجودهم في خدمة الاحتياط العاملة باستخدام السيارات العسكرية، وقد رفعوا على جيبات عسكرية لافتات مكتوب "أخرجونا قبل أن ننتصر"، معترضيون علي المعركة الخاسرة داخل قطاع غزة والخسائر الفادحة بين صفوف جيش الاحتلال.