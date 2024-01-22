انت الان تتابع خبر برشلونة يفجر مفاجأة: التحكيم منحاز لريال مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد عبر تشافي مدرب برشلونة، عن الغضب الداخلي لدى البارسا بسبب اختلاف معايير التحكيم.

وكشفت "هناك غضب هائل في برشلونة، كما أن لديهم أقصى قدر من القلق بشأن ما قد يحدث في الأسابيع المقبلة من التحكيم".



وأشارت إلى أن برشلونة لن يتخذ إجراءات عامة في الوقت الحالي، ويأمل عدم وقوع المزيد من الفضائح، وأن تكون قرارات الفار عادلة.

وأوضحت "ينوي برشلونة اتخاذ خطوة تصعيدية للأمر، حال تكرار الأخطاء التحكيمية التي تصب لصالح ريال مدريد خلال المرحلة الحاسمة من الليجا".

وقالت الصحيفة إن هناك قناعة لدى برشلونة بأن الفريق قادر على الفوز بالليجا، وأنه لولا الأخطاء التحكيمية، لكان الصراع مع ريال مدريد أقرب كثيرا من الفارق الحالي في النقاط.

ويرى برشلونة أن الضغوط التي يمارسها ريال مدريد على التحكيم، تلقي بظلالها على القرارات، لكنهم يعتقدون أن هذه الأمور ستحل عندما تلعب المواجهات الحاسمة في الليجا.

ويحتل ريال مدريد، وصافة الليجا برصيد 51 نقطة، أما برشلونة يأتي ثالثا برصيد 44 نقطة.