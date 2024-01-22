انت الان تتابع خبر كشف اسباب الرغبة الشديدة بتناول السكر والدهون؟.. ما شأن الأمعاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويلعب العصب المبهم دورا حاسما في إرسال إشارات من الأمعاء إلى الدماغ حول القيمة الغذائية للطعام.

وحدد الباحثون مسارات متميزة بين الأمعاء والدماغ للدهون والسكريات تساعد على تنشيطه، موضحين دورها في الجذب نحو بعض الأطعمة.



ويكشف التلاعب بالخلايا العصبية الدهنية أو السكرية في الجهاز العصبي المبهم لدى الفئران عن مسارات منفصلة، يؤدي كل منها إلى إطلاق الدوبامين في مركز المكافأة في الدماغ.

اكتشاف الدوائر العصبية وراء الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية

ويؤدي تنشيط دوائر الدهون والسكر في نفس الوقت إلى إنشاء تآزر قوي، مما يؤدي إلى إطلاق المزيد من الدوبامين بشكل ملحوظ والإفراط في تناول الطعام لدى الفئران.

وتشير النتائج إلى أنه حتى لو ظل إجمالي استهلاك السعرات الحرارية ثابتا، فإن مزيج الدهون والسكريات يعزز نظام المكافأة في الدماغ، مما قد يساهم في الإفراط في تناول الطعام.

وقد تفسر الطبيعة اللاواعية للتواصل بين الأمعاء والدماغ سبب صعوبة اتباع نظام غذائي، حيث قد يتم برمجة الدماغ للبحث عن مجموعات عالية الدهون والسكر.

وتفتح الدراسة إمكانيات تطوير استراتيجيات مكافحة السمنة من خلال استهداف وتنظيم دوائر المكافأة في الدماغ والأمعاء للحد من عادات الأكل غير الصحية.

ويؤكد المؤلف الرئيسي غيوم دي لارتيج على إمكانية التدخلات الشخصية لمساعدة الناس على اتخاذ خيارات صحية عندما يواجهون الأطعمة المغرية.

