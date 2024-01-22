انت الان تتابع خبر أول تعليق أمريكي على قرار إدراج "فلاي بغداد" على لائحة العقوبات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - السفيرة الامريكية: اليوم، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية @USTreasury تصنيف شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" وثلاثة أعضاء من كتائب حزب الله على قائمة الجهات الداعمة للحرس الثوري الإيراني ومجموعاته الموالية في العراق وسوريا ولبنان. ويؤكد هذا القرار عزم الولايات المتحدة على التصدي للتهديد المستمر الذي يمثله الحرس الثوري الإيراني وشبكته الموالية في العراق. ان استخدام إيران لشركة طيران عراقية لتهريب الأسلحة والمقاتلين والدولار الأمريكي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق.