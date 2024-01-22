شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور ثلاثة أسابيع.. ارتفاع حصيلة وفيات زلزال اليابان إلى 233 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات اليابانية أن حصيلة الوفيات الرسمية جراء الزلزال، الذي وقع يوم رأس السنة الجديدة في البلاد، قفزت إلى 233 اليوم الإثنين، ومازال هناك 22 شخصا في عداد المفقودين. انهيارات أرضية بوسط اليابان كان زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر قد ضرب إقليم إشيكاوا في جزيرة هونشو الرئيسية في الأول من يناير الجاري.

وكانت مدينة واجيما الأكثر تضررًا من الهزات الأرضية، ولكن الزلزال أسفر عن جبال من الأنقاض وطرق مدمرة وانهيارات أرضية عبر منطقة واسعة من وسط اليابان.

وعرقلت الطرق المدمرة وكذلك البرد القارس وسقوط الثلوج عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا. إعادة فتح المدارس وكعلامة على العودة جزئيا للحياة الطبيعية، أعيد فتح كل المدارس الابتدائية والثانوية في الإقليم اليوم الإثنين، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية. وقبل الزيادة الأخيرة في حصيلة الوفيات، كان العدد الكلي للضحايا يبلغ 168 شخصًا.

كانت حكومة مقاطعة "إيشيكاوا" قد أعلنت أمس الأحد، أن إجمالي عدد المنازل، التي تضررت بسبب الزلزال، بلغ 31 ألفًا و670 منزلا.

ودفعت اليابان قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى مناطق الزلزال ، كما شاركت قوات أمريكية في عمليات البحث والانقاذ عن ضحايا الزلزال.