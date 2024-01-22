بن غفير: خطوط حكومة نتنياهو الحمراء تنحسر وتتحول للون الوردي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، إن الخطوط الحمراء لدى حكومة نتنياهو تنحسر وتتحول إلى اللون الوردي.

وأوضح بن غفير، أمس الأحد، أن نتنياهو لا يتوقف عن تغيير الخطوط الحمراء التي يعلنها، تعليقا على قرار رئيس الوزراء بتحويل عائدات ضرائب غزة للسلطة الفلسطينية، وهو ما يعارضه الوزير اليميني المتطرف.

سبق وأن قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المجلس الوزاري المصغر وافق على تحويل أموال ضرائب غزة إلى النرويج كوديعة.

وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إن أموال الضرائب لن تحول إلى الفلسطينيين إلا بموافقة وزير المالية، موضحة أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون الضامن لآلية الخطة الخاصة بتحويل الضرائب الفلسطينية.

فيما أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في وقت سابق، قرارًا رسميًا بمصادرة جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، حسبما ذكرت "العربية".

وكان وزير المالية الإسرائيلي، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ديسمبر الماضي، أن إسرائيل ستواصل احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية ما دام في منصبه، مضيفا "لن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين في غزة".

وفي وقت سابق نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤول قوله إن بايدن يشعر بإحباط متزايد من قرار إسرائيل حجب أموال الضرائب في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، ودفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حل المشكلة.