زلزال قوته 7.01 درجة يهز منطقة الحدود بين قرغيزستان وشينغيانغ الصينية

اعلن مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني "جي.إف.زد" إن زلزالا قوته 7.01 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينغيانغ الصينية اليوم. وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

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