شكرا لقرائتكم خبر الحكومة الشرعية: اليمن أكثر دول العالم تضررا بالإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الحكومة اليمنية الشرعية أن اليمن من أكثر الدول تضررا بسبب الأعمال الإرهابية للميليشيات الحوثية في البحر الأحمر وباب المندب، حيث تقلصت نسبة الشحنات التجارية الواردة إلى موانئ البحر الأحمر وزادت تكاليف الشحن والتأمين، ما يهدد بتقويض الأمن الغذائي وتفاقم الوضع الإنساني والمعيشي لليمنيين.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك «في بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه، أمس، أمام قمة الجنوب الثالثة لمجموعة السبعة والسبعين والصين المنعقدة في العاصمة الأوغندية كامبالا «إن ما تقوم به المليشيات الحوثية الإرهابية يهدد سلاسل التوريد عبر باب المندب والتي تمثل 15 بالمائة من التجارة العالمية وبالتالي رفع أسعار السلع المصنعة بسبب زيادة تكاليف الشحن والتأمين على السفن في لحظة حاسمة تواجه العالم بين النمو الاقتصادي المنخفض والتضخم المرتفع».

وأشار الوزير وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، الى أن أولى الاولويات الملحة لدول الجنوب تتمثل في استعادة وتعزيز الاستقرار الذي تبنى عليه كل جهود التنمية، من خلال إيجاد الحلول للصراعات والتوترات القائمة، والعمل على تلبية الاحتياجات الضرورية للدول التي تعيش مرحلة الصراع، لافتا إلى أن استمرار التدهور الاقتصادي في اليمن منذ انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية عام 2014م زادت معدلات الفقر وأصبح غالبية السكان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أو الحماية وتفاقم الوضع الإنساني أكثر منذ أكتوبر 2022 بعد استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية لموانئ تصدير النفط في اليمن والسفن النفطية ما أدى لتعطيل أهم مصدر للإيرادات الحكومية، رغم محدوديته، وهو ما فاقم معاناة اليمنيين التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث.

وفي السياق قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، «إن أطفال اليمن يعانون أعلى معدلات سوء التغذية في العالم، وأوضح البرنامج الأممي في حسابه على منصة إكس «يواجه ملايين الأطفال والأمهات سوء التغذية الحاد في اليمن، وأعلى المعدلات عالميا بين الأطفال دون سن الخامسة»

وتداول ناشطون يمنيون مقطع فيديو جديدا من إنتاج ميليشيات الحوثي، مؤكدين أنه يثبت علاقة إيران بالهجمات التي تشنها الميليشيات على السفن التجارية المارة في المياه الدولية بالبحر الأحمر.

ويظهر في الفيديو قيام ميليشيات الحوثي برفع صورة قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، على متن الباخرة المحتجزة «غالكسي ليدر»، والتي حولتها الميليشيات لموقع لتنظيم الفعاليات الاستعراضية. ونشرت وكالة مهر الإيرانية الفيديو وكتبت معلقة «مشاهد جديدة من على متن سفينة غالكسي ليدر المحتجزة في البحر الأحمر من قبل اليمن بعنوان دمكم طوفان»

مشاهدات يمنية: