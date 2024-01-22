البيت الأبيض: لا نريد تعرض إسرائيل لأي تهديد آخر مثل ما حدث يوم 7 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدث مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بشأن الأوضاع في البحر الأحمر وكذلك الوضع في غزة.

وتابع البيت الأبيض في بيان الإثنين: "الرئيس بايدن يعتقد أن حل الدولتين هو المسار الأفضل للفلسطينيين والإسرائيليين، و لا نرغب في أن تكون المستشفيات في غزة أرضا للمعارك ولكن حماس تستخدم المستشفيات لأغراض عسكرية".

وأوضح البيت الأبيض: "نحن بحاجة لوقف إطلاق النار لوقت كاف في غزة لإطلاق سراح الأسرى ولكن لا ندعم وقف إطلاق نار عام، و سنواصل المحادثات مع نتنياهو حول مستقبل الشعب الفلسطيني والوضع في غزة بعد انتهاء الصراع، و من مصلحة إسرائيل أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة سواء كان لها جيش أو منزوعة السلاح".

وتابع لبيت الأبيض: "نعزي عائلة الفتى الأمريكي من أصل فلسطيني الذي قتل في الضفة ونطالب إسرائيل بإجراء تحقيقات ومحاسبة قتلته، و نواصل الحديث مع شركائنا بشأن إخراج الأسرى من غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية، ونريد أن نرى انخفاضا في عدد الضحايا المدنيين في غزة وتوصيل المساعدات والإفراج عن الأسرى".

وأكد البيت الأبيض: "الهجمات التي قمنا بها في البحر الأحمر تهدف إلى الحد من أنشطة الحوثيين، ونقوم ببذل كل الجهود اللازمة لتفادي توسيع رقعة النزاع في غزة، و لا نريد تعرض إسرائيل لأي تهديد آخر مثل ما حدث يوم السابع من أكتوبر".