روسيا تدرس إصدار قانون لمصادرة ممتلكات منتقدي الحرب ضد أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ)

يسعى أعضاء في البرلمان الروسي لإصدار قانون يتيح مصادرة ممتلكات من ينتقد الغزو الروسي لأوكرانيا، في إطار تشديد الحملة ضد معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب الروسي (دوما) بدعم من رئيس المجلس فياشسلاف فولودين حليف بوتين، يسمح بمصادرات العقارات والأموال وأي أغراض قيمة أخرى خاصة بمن يدان بنشر "أخبار كاذبة" عن الجيش الروسي.

وقال فولودين عبر موقع مجلس الدوما "أي شخص يحاول تدمير روسيا ويخونها، يجب أن ينال العقاب المستحق، وأن يتحمل من ممتلكاته تكلفة التعويض عما سببه من أضرار للبلاد".

وبحسب مسودة القانون فإن الأشخاص المتهمين "بالدعوة للقيام بأنشطة ضد أمن الدولة" يمكن أن يجردوا من ممتلكاتهم أيضا، كما يمكن معاقبة النشطاء الذين يشاركون في احتجاجات ضد الحكومة بهذه العقوبات. كما يمكن معاقبة من يساعدون المنظمات الدولية التي قطعت روسيا العلاقات معها بالعقوبات الواردة في هذا القانون المنتظر بدء نظره يوم الأربعاء المقبل.

ويضاف القانون الجديدة إلى قانون تم تمريره في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير من العام الماضي ويعاقب بالسجن والغرامة كل من ينشر أخبار كاذبة عن الجيش"، وتم حبس معارضي الحرب في روسيا أو اضطروا لمغادرة البلاد.