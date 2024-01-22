نددت شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها قائلة إنها لا تستند إلى "أي أدلة مادية أو معنوية".
وذكرت فلاي بغداد في بيان إنها "ستلجأ إلى الطريق القانوني للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي إذ أن من الواضح أن القرار جاء مبنيا على معلومات مضللة وغير حقيقية ولا يمكنها أن تصمد أمام القانون".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أصدرت في وقت سابق يوم الاثنين عقوبات جديدة مرتبطة بفلاي بغداد ومديرها التنفيذي لتقديم المساعدة للحرس الثوري الإيراني ومجموعات تعمل بالوكالة عنه في العراق وسوريا ولبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر "فلاي بغداد" للطيران: العقوبات الأميركية لا تستند إلى أدلة مادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.