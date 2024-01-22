"فلاي بغداد" للطيران: العقوبات الأميركية لا تستند إلى أدلة مادية

نددت شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها قائلة إنها لا تستند إلى "أي أدلة مادية أو معنوية".

وذكرت فلاي بغداد في بيان إنها "ستلجأ إلى الطريق القانوني للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي إذ أن من الواضح أن القرار جاء مبنيا على معلومات مضللة وغير حقيقية ولا يمكنها أن تصمد أمام القانون".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أصدرت في وقت سابق يوم الاثنين عقوبات جديدة مرتبطة بفلاي بغداد ومديرها التنفيذي لتقديم المساعدة للحرس الثوري الإيراني ومجموعات تعمل بالوكالة عنه في العراق وسوريا ولبنان.