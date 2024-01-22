مصر تنفي المزاعم الإسرائيلية حول وجود عمليات تهريب للأسلحة إلى غزة

رفضت مصر المزاعم والادعاءات الإسرائيلية الباطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها عبر الحدود من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بالرئاسة المصرية ضياء رشوان في بيان له اليوم أن أي شاحنات تحمل المساعدات لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح وتدخل قطاع غزة من هذا المعبر تمر من خلال معبر كرم أبو سالم التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم بتفتيشها قبل أن تدخل إلى القطاع.

وأكد أن هذه الادعاءات والأكاذيب هي استمرار لسياسة الهروب للأمام التي تتبعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسبب إخفاقاتها المتوالية في تحقيق أهدافها المعلنة للحرب على غزة، مبيناً أنها تبحث عن مسؤول خارجها لهذه الإخفاقات، كما فعلت من قبل باتهام مصر في محكمة العدل الدولية بأنها تمنع وتعوق دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، رغم أن مصر لم تغلق معبر رفح من جانبها.