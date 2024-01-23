الكرملين يتهم أوكرانيا بضرب محطة غاز قرب سانت بطرسبرغ

اتهم الكرملين أوكرانيا بضرب محطة للغاز في ميناء أوست لوغا على الجانب الروسي من بحر البلطيق، أمس الأحد، ما أدى إلى نشوب حريق كبير فيها.

واوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين، ردّاً على سؤال حول الحريق: «يواصل نظام كييف إظهار وجهه الوحشي بضرب بنى تحتية مدنية».

كما اتهم بيسكوف أوكرانيا بالقصف الذي تعرضت له، يوم الأحد، مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة موسكو في شرق أوكرانيا، مندّداً بما وصفه بأنه «عمل إرهابي همجيّ» أوقع 27 قتيلاً.

واندلع حريق كبير، ليل السبت - الأحد، في محطة للغاز بميناء أوست لوغا على بحر البلطيق الروسي تسبَّب به «عامل خارجيّ»، وفق ما أفادت شركة «نوفاتك» التي تُعدّ من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المُسال في روسيا.