الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على منشأة تدريب لحماس تحت الأرض

أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على منشأة تدريب لحماس تحت الأرض. واوضح إنه وجد فيها جهاز محاكاة لإطلاق قذائف الهاون، وبركة سباحة للتدريب تمهيدًا لعملية مداهمة بحرية، مشيرا إلى أن عناصره دمروا موقع التدريبات في الدرج والتفاح.
ولفت الجيش الاسرائيلي في بيان، الى إن "المقاتلين داهموا موقع الجعبري، وهو موقع تدريب تابع لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة والذي يشكل أحد أكبر مراكز تدريب المخربين. وفي إطار عملية المداهمة عثر المقاتلون على منشأة تدريب تحت أرضية، وبركة سباحة تدرب فيها المخربون على سيناريو المداهمة من البحر، وجهاز محاكاة يحاكي إطلاق قذائف الهاون وأسلحة شخصية ومكاتب تابعة لقادة الموقع. وتم تدمير كافة المباني من قبل القوات المقاتلة".
وأضاف أنه "في محيط الموقع، تم العثور على فتحة نفق متصلة بنفق هجومي تابع لمنظمة حماس الإرهابية والذي يبلغ طوله كيلومتران. وتم تدمير النفق".
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