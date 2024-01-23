موجة باردة في كوريا الجنوبية تصل لـ21.7 درجة تحت الصفر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اجتاحت موجة باردة كوريا الجنوبية مع انخفاض درجات الحرارة في عدد من الخليج 365 إلى 21.7 تحت الصفر وتساقط الثلوج بكثافة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، أن درجات الحرارة في العاصمة سول انخفضت إلى 14 درجة مئوية تحت الصفر، ووصلت درجات الحرارة المحسوسة إلى 21.7 درجة مئوية تحت الصفر، مع استمرار اجتياح موجة البرد لجميع أنحاء البلاد.