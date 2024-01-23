شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب مقاطعة "بابوا الغربية" في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة "بابوا الغربية" في إندونيسيا.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية اليوم الثلاثاء، أن مركز الزلزال وقع على بعد 75 كيلومتراً من منطقة "كايمانا"، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.