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زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب مقاطعة "بابوا الغربية" في إندونيسيا

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واس - جاكرتا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة "بابوا الغربية" في إندونيسيا.
وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية اليوم الثلاثاء، أن مركز الزلزال وقع على بعد 75 كيلومتراً من منطقة "كايمانا"، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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