شدّد عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب قاسم هاشم، على "ضرورة إيلاء القطاع الزراعي في قرى العرقوب والمنطقة الجنوبيّة الحدوديّة اهتمامًا خاصًّا، في ظلّ ما تعرّضت له المنطقة من استهداف للمساحة الخضراء".
وأشار، بعد زيارته مع وفد من بلدية الفرديس في قضاء حاصبيا، وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، إلى أنّ "الزّراعة تمثّل مصدر الرّزق الأساسي لأبناء المنطقة، ليستطيعوا الصّمود والتّشبّث بأرضهم، رغم النيّات الخبيثة للعدو الإسرائيلي، الّذي يحاول تحويل المنطقة الحدوديّة إلى أرض محروقة خالية من الحياة"، مؤكّدًا أنّ "هذا ما يجب مواجهته بخطّة وطنيّة لدعم المزارعين".
وأوضح هاشم أنّ "هذا ما لمسناه لدى وزير الزّراعة الّذي يبدي دائمًا حرصه على تقديم كلّ ما تحتاجه المناطق والقرى الجنوبيّة، لأنّها تحافظ اليوم على الكرامة الوطنيّة"، مركّزًا على أنّ "مسؤوليّة الحكومة أن تكون حاضرةً لتلبية متطلّبات القطاع الزّراعي في الجنوب على كلّ المستويات، وأن تكون هناك مواكبة سريعة، وللتّعويض عمّا أصاب المزارعين من خسائر بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، الّذي لم يميّز بين البشر والشجر والحجر؛ فما يمارسه من همجيّة ينمّ عن حقد لا يوفّر شيئًا".
كانت هذه تفاصيل خبر هاشم التقى الحاج حسن: على الحكومة تلبية متطلبات القطاع الزراعي جنوبًا على كل المستويات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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