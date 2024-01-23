"النشرة": قوة من الجيش داهمت منازل مطلوبين في بلدة بريتال شرقي بعلبك

افاد مراسل "النشرة"، في بعلبك، بأن "قوة من الجيش اللبناني داهمت منازل مطلوبين في بلدة بريتال شرقي بعلبك، وعملت على تفتيش منازل "ع. ع. ط". "و. م. م" بحثاً عن ممنوعات ثم واصلت القوة تحركها باتجاه بلدة بريتال لاستكمال المداهمات".

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