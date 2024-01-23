بالنحيب والآلآم.. قادة الاحتلال يندبون خسائر معارك خان يونس

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الحرب الإسرائيلية على غزة منعطف خطير وكارثي للغاية.. وذلك على حد وصف وسائل إعلام إسرائيلية بـ"كارثة غزة"، بعد مقتل 21 جندًيا في معارك خان يونس في قطاع غزة.

فيما سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على تلك العملية، فقالت القناة 13 إن العميلة الأخيرة للمقاومة الفلسطينية هي الكارثة الأسوأ التي يشهدها الجيش الإسرائيلي منذ بدء التوغل البري في القطاع.

من جهتها علقت القناة 12 إن العملية هي "أعنف كارثة منذ بداية العملية"، بينما وصفها موقع "والاه" بأنها "الكارثة المؤلمة.. وأحد الأيام الأصعب من بدء التوغل البري".

الرئيس الإسرائيلي : قلوبنا مليئة بالحزن والألم

ولعل الكارثة تتضح جليًا من خلال تعليقات بعض القادة الإسرائيلين، صباح اليوم الثلاثاء، فقد قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إنه "صباح صعب على التحمل في حرب لا يوجد أعدل منها"، مؤكدًا أن إسرائيل تبقى قوية رغم هذا الحادث المأساوي.

كما أضاف "قلوبنا مليئة بالحزن والألم، وفي نفس الوقت بكل فخر لبطولة هذا الجيل… حتى في هذا الصباح الحزين والصعب نحن أقوياء وقويون. تذكروا أننا معًا سنفوز".

نتنياهو: أحد أصعب الأيام التي عاشتها إسرائيل



كما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن حزنه الشديد جراء سقوط 21 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة يوم أمس الاثنين.

ووصف نتنياهو، عبر منصة "إكس"، هذا اليوم بأنه "أحد أصعب الأيام التي عاشتها إسرائيل منذ بدء الحرب مع قطاع غزة"، مشيرا إلى أن الجيش فتح تحقيقا في الكارثة.

وأوضح أن بلاده "ستتعلم الدروس مما حصل وأن حياة عائلات الجنود القتلى ستتغير الى الأبد"، مؤكدا أن "إسرائيل لن توقف الحرب حتى تحقيق النصر المطلق".

غالانت: صباح صعب ومؤلم

من جانبه، قال وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت: «في هذا الصباح الصعب والمؤلم، عندما تصل بشرى أيوب إلى العديد من المنازل في إسرائيل، قلوبنا مع العائلات العزيزة في أصعب أوقاتها. هذه حرب ستحدد مستقبل إسرائيل".

من جهته، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى أن "هذا صباح صعب ومؤلم"، مؤكدا أن هذه الحرب التي ستحدد مستقبل إسرائيل لعقود مقبلة.

وزارء حكومة نتنياهو: أخبار مفجعة

من جهة أخرى نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، عبر حسابه على منصة إكس أحد المقاطع الدينية للترحم على الموتى دون تعليق، في إشارة فيما يبدو إلى الترحم على قتلى الجيش.

كما علق وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتيرش، قائلا:" أخبار مفجعة، موجها التعازي لأهالي القتلى «شعب إسرائيل بأكمله يحتضنكم بقلب مكسور ومتألم".