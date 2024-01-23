انت الان تتابع خبر لجنة الحكام تفتح تحقيقاً بشأن احداث مواجهة ريال مدريد وألميريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت قناة (Twitch Jijantes) قد بثت مقطعاً صوتياً لحكام تقنية الـ"VAR" مع حكم المباراة حول لقطة طالب فيها لاعبو ألميريا بطرد البرازيلي فينيسيوس جونيور، بداعي تعديه على لاعب الفريق الأندلسي، أليخاندرو بوزو.وبينما كانت النتيجة تشير للتعادل بهدفين، لم ير حكم صالة الـ"VAR" هرنانديز هرنانديز، أن اعتداء فينيسيوس على بوزو يرتقي للطرد، في الوقت الذي علق فيه نصا لحكم الساحة: "بوف، أريد أن أراها عن قُرب، آه، نعم، نعم، نعم".

ثم علّق هرنانديز "بالنسبة لي لا أرى فيها أي شيء، صراع بين اللاعبين، اللاعب يشكو من اعتداء على الوجه".

وأشارت مصادر من داخل لجنة الحكام لوكالة الأنباء الإسبانية "فتحت لجنة الحكام بالفعل تحقيقاً لتحديد كيفية إصدار هذا المقطع الصوتي علنا دون أن تكون هناك مراجعة على الشاشة".

وأضاف نفس المصدر أن هذه الحالة لا تعد ضمن الحالات المسموح فيها بعرض المحادثات بين حكم الساحة هرنانديز مايسو، وحكم الـ"VAR" هرنانديز هرنانديز.

يذكر أن هذه المباراة شهدت جدلا تحكيميا وفقا لتصريحات مسؤولي فريق ألميريا الذين يرون أنها أثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة التي حسمها الفريق الملكي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع (3-2) بعد أن كان متأخرا بهدفين دون رد في أول 45 دقيقة.

