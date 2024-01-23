السيسي: أزمات الطاقة تؤكد أهمية قرار إحياء البرنامج النووي المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما يشهده العالم، من أزمة في إمدادات الطاقة العالمية؛ يؤكد أهمية القرار الاستراتيجي، الذي اتخذته الدولة المصرية، بإحياء البرنامج النووي السلمي المصري؛ لإنتاج الطاقة الكهربائية؛ كونه يساهم في توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل؛ وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفورى؛ ويجنب تقلبات أسعاره.

وأضاف الرئيس السيسي - في كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على هامش بدء الصبة الخرسانية للوحدة الرابعة في محطة الضبعة النووية، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الكونفرانس، أن إضافة الطاقة النووية، إلى مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر؛ لإنتاج الكهرباء؛ يكتسب أهمية حيوية، للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ويسهم في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة؛ بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدى لتغير المناخ.

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