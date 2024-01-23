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الليرة التركية تواصل تراجعاتها الحادة

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بغداد - ياسين صفوان - وانخفضت الليرة التركية بنحو 37% مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الماضي، حيث يحاول صناع السياسة النقدية مكافحة التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد.

وفي الوقت نفسه، رفع البنك الاستثماري الأمريكي "جيه بي مورغان" توقعاته لسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية عند نهاية العام الحالي من 34 إلى 36. مشيرًا في مذكرة حديثة إلى أن قيمة العملة التركية ستعتمد على الالتزام بعملية خفض التضخم ووتيرة تراكم وحجم الاحتياطيات الدولية.


الليرة والذهب الآن، تراجعت الليرة التركية الآن أمام الدولار بنسبة 0.2% إلى نحو 30.3 ليرة للدولار الواحد.

فيما تسجل العملة التركية تراجعًا بنحو 0.2% إلى 33 ليرة لليورو الواحد ،وفي غضون ذلك، يسجل غرام الذهب الآن حوالي 1976 ليرة للغرام الواحد، مرتفعًا بنحو 0.5%

وعلى الجانب الآخر، بلغ إجمالي ديون الحكومة التركية 6.7 تريليون ليرة (227.4 مليار دولار) في نهاية عام 2023، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة يوم الاثنين.يقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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