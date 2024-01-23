العدوان ينتقم .. تواصل قصف خان يونس من قبل الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الهلال الأحمر الفلسطيني أن مسيرات إسرائيلية تطلق النار على كل من يتحرك في محيط مستشفى الأمل التابع لها جنوب القطاع، مضيفة أن سيارات الإسعاف تعجز عن الوصول إلى المصابين في محافظة خان يونس.

فيما استشهد وأصيب عشرات المواطنين، اليوم، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ109 على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات.

وأعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة رائد النمس أن وضع القطاع الصحي يزداد سوءا في ظل الحصار المطبق، وعدم توفر الإمدادات، موضحة أن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى يرجع إلي استهداف الاحتلال أي جسم متحرك.

ودعا النمس المجتمع الدولي التدخل لوقف الجرائم بحق المدنيين، مؤكدًا أن المداخل والمخارج إلى محافظة خان يونس شبه معدومة. وأوضح أن هناك هلعا بين النازحين بمستشفى الأمل ومقرنا بخان يونس، وسط محاولات للمئات الهرب من القصف.

وأطلقت دبابة إسرائيلية نيرانها على سيارة مدنية في رفح مما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين كانوا يحاولون النزوح.

وأطلقت مدفعية للاحتلال النار على خيم للنازحين في مواصي خان يونس، التي اعلن جيش الاحتلال سابقًا أنها "منطقة آمنة" وطلب من النازحين اللجوء إليها وسط حركة نزوح كبيرة إلى رفح جراء القصف الإسرائيلي المستمر، بالرغم من خطورة الطرقات.

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25 ألفا و490 شهيدا، إضافة إلى 63 ألفا و354 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأضافت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 22 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 195 شهيدا و354 مصابا خلال 24 ساعة.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بإطلاق نار كثيف في محيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي غزة.

في هذا السياق، أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها من انعدام السبل لإجلاء الفريق الطبي والمرضى بأمان من مستشفى ناصر، مؤكدة استمرار القصف الشديد في الأجزاء الجنوبية والشمالية من المدينة منذ ليل أمس. وأفادت المنظمة بأن كوادر مستشفى ناصر أكدت شعورها باهتزاز الأرض تحتها، نتيجة القصف المستمر الذي ينشر الهلع بالمستشفى.