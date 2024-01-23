محافظ الجيزة: انخفاض أعداد مواليد المحافظة بنسبة 4.7% في 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد أحمد راشد محافظ الجيزة على أهمية التعاون وتضافر جهود المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لحل قضايا السكان وتمكين الأجهزة المعنية من تنفيذ الخطط والمساعدة على إنجاز المهام وتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية طبقاً لخطة الدولة وتنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بتنفيذ إستراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة والتى تمكنت من خفض معدلات المواليد بنطاق المحافظة بنسبة 4,7 % عام 2023 م بالمقارنة مع عام 2022م.

جاء ذلك خلال ترؤس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم اجتماع المجلس الإقليمي للسكان للوقوف على نسب تنفيذ خطط العمل المقررة تماشياً مع جهود الدولة نحو تحسين الخصائص السكانية كماً ونوعاً والعمل على تفعيل الإستراتيجية القومية للسكان وتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني المرتفع لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م .

و أوضح راشد أن المحافظة تسعى جاهدة لتقديم كافة سبل الدعم لتفعيل المبادرات ومشروعات العمل وتذليل العقبات وتكثيف الحملات لتوعية الجمهور من أهالى المحافظة بأهمية خفض معدلات المواليد للقضاء على ظاهرة الزيادة الكثافة السكانية بالمحافظة ومايتبعها من نتائج سلبية على معدلات النمو والرفاهية وتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية.

وخلال اللقاء، تم استعراض تقرير المجلس القومى للسكان حول نتائج الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة والتى نجحت فى عقد 15270 ندوة توعية و 24 ألف فصل و قافلة لمحو الأمية وتوجيه 84 قافلة للصحة الإنجابية و462 عيادة متنقلة و إجراء عدد 161617 زيارة منزلية وفحص 1777 طفل من أطفال الحضانات لإكتشاف الأمراض الوراثية و 168771 فحص لكشف الأمراض المعدية التى قد تصيب الجنين وفحص 480 طفلا من أطفال دور الرعاية الإجتماعية وتوفير وتنظيم عدد 68 ألف فرصة عمل ومعرض للترويج عن سلع ومنتجات الأسر المنتجة، بالإضافة إلى توفير عدد 315 ألف علبة لبن مدعم للأطفال من عمر يوم وحتى سنة.

كما تمكنت محافظة الجيزة بالتعاون بين الجهات المعنية من إجراء 950 مسابقة بحثية وورشة عمل فى مجالات السكان وآثار البيئة على السكان وتقديم عدد 75 قرض دوار لتمكين المرأة المعيلة من إفتتاح المشروعات الخاصة بهم وإستخراج عدد 4000 بطاقة رقم قومى للسيدات والفتيات وتنفيذ 220 إستجابة للشكاوى الواردة لمكتب شكاوى المرأة ومبادرة جبر الخواطر بالمجلس القومى للمرأة وتدريب 43 من مديرى مراكز المعلومات بالأحياء والمراكز والمدن ورؤساء إدارات السكان وممثليين من مديريات الخدمات على أنشطة المبادرة.

وناقش الحضور عددا من المقترحات لزيادة الخدمات وبرامج الرعاية الصحية للحفاظ على صحة المرأة والطفل والتوعية بما يحافظ على حقوقهم وينمي جميع عناصر المجتمع وتحسين الخصائص السكانية خاصة بالقرى بنطاق المراكز والمدن.

وتوصل الإجتماع إلى عدد من التوصيات والتى تستوجب تكثيف القوافل على الأماكن الأعلى كثافة سكانية وزيادة دور دور العبادة ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية والمتطوعين وزيادة الإعتماد على الوسائل التكنولوجيا وعلى رأسها وسائل التواصل الإجتماعى لزيادة فاعلية جهود التوعية للقضاء على ظواهر ( زواج القاصرات، ختان الإناث، التسرب من التعليم، إرتفاع معدلات المواليد، العنف الأسرى).

حضر الإجتماع هند عبدالحليم نائب المحافظ ومديرى مديريات الصحة والتربية والتعليم والأوقاف والشباب والرياضة والتضامن الإجتماعى والقوى العاملة والثقافة ومسئولى المنطقة الأزهرية وإدارة الوعظ والكنيسة والرائدات الريفيات والمجلس القومى للمرأة وإدارة تنظيم الأسرة وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار ومديرى الإدارات المعنية.