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الأونروا: مقتل 6 أشخاص في ملجأ تديره الأمم المتحدة بغزة

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ياسر رشاد - القاهرة - قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، إن ستة نازحين قتلوا بعد أن تعرض أحد الملاجئ التي تديرها الأمم المتحدة في خان يونس، مركز الهجوم البري الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، للقصف "خلال العمليات العسكرية" أمس.

 

 

وكتب المسئول الأممي -على منصة "أكس" اليوم الثلاثاء- "الموظفون المذعورون والمرضى والنازحون محاصرون الآن داخل المستشفيات القليلة المتبقية في خان يونس مع استمرار القتال العنيف".

ودعا لازاريني في تغريدته "جميع الأطراف" إلى الالتزام بالقانون الدولي واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر وحماية المدنيين والمرافق الطبية والعاملين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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