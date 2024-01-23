الجيش الصومالي يقضي على مجموعة إرهابيين في جوبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الصومالي تنفيذه بالاستعانة بالقوات الجوية الأمريكية عملية عسكرية استهدفت تجمعا لمجموعة من عناصر ميليشيات الشباب الإرهابية في منطقة جوبا السفلى.

وأشار إلى أن العملية التي وقعت على بعد 45 كلم شمال مدينة كسمايو في محافظة جوبا السفلى، أسفرت عن مقتل أربعة عناصر من مسلحي ميليشيات الشباب الإرهابية.

وكانت الحكومة الصومالية أكدت في مناسبات عدة التزامها بالتصدي لميليشيات الشباب الإرهابية وتعاونها مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في الصومال.