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السبب رونالدو.. فوضى كبيرة واقتحام لفندق النصر في الصين

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بغداد - ياسين صفوان - وكان يفترض أن يلعب النصر مباراتين وديتين في الصين أمام شنغهاي (الأربعاء) وتشجيانغ يوم الأحد، لكن تقرر إلغاؤهما لعدم مشاركة بسبب الإصابة.

وعن ذلك، قال كريستيانو رونالدو في تصريحات صحفية بفندق إقامة النصر بالصين:" أريد أن أقدم الاعتذار إلى المشجعين الصينيين.. أنا أشعر بالحزن وأعلم أيضًا أنكم غير راضين عما حدث".


لكن مقاطع فيديو رصدت اقتحام الجمهور الصيني للفندق الذي يتواجد فيه النصر، وقاموا بالهتاف باسم كريستيانو رونالدو.

وشهد الفندق حالة فوضى بعد اقتحام المشجعين الصينيين، الذين كانوا في غاية الحزن بسبب إلغاء المباراة وعدم رؤيتهم للدون البرتغالي.

يذكر أن الدوري السعودي متوقف حاليا نتيجة مشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023 المقامة في قطر خلال شهر يناير/ كانون الثاني الحالي وحتى 10 فبراير/ شباط المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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