شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن وسوناك يؤكدان الالتزام بأمن وحرية الملاحة البحرية الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيًا مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك.

وقال البيت الأبيض في بيان: إن الزعيمين أكدا التزامهما بحرية الملاحة والتجارة الدولية، وحماية البحارة في البحر الأحمر من الهجمات غير المشروعة وغير المبررة.

وناقش الطرفان أيضًا أهمية زيادة المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في غزة وضمان الإفراج عن الرهائن. القيود الأمريكية من ناحية أخرى، هددت الصين بالرد على حرب القيود الأمريكية ضدها فيما يخص صناعة الرقائق.

وصرح السفير الصيني لدى هولندا تان جيان، بأن الاتحاد الأوروبي يستطيع تجنب رد صيني حاسم على القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى الصين.