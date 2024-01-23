البرلمان التركي وافق على انضمام السويد إلى "الناتو"

وافق البرلمان التركي على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وصادقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، بعد نحو 20 شهرا من تقديم ستوكهولم طلب الانضمام عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وبمصادقة البرلمان على مشروع القانون، سيٌحال إلى أردوغان للتوقيع عليه، حتى يصبح ساريًا في غضون أيّام، وتصبح بذلك المجر العضو الوحيد الذي لم يوافق على انضمام السويد.

وذكرت سلطات المجر أنّها تعتقد أنّ عضوية الناتو "ليست أولوية" بالنسبة للسويد بناء على تصرفاتها. وتعهدت بألا تكون الحليف الأخير الذي يصدّق على عضوية السويد، لكن برلمانها في عطلة حتى منتصف شباط المقبل.

وفي وقت سابق، اعتبر وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم أن "ما من سبب للتفاوض مع المجر بشأن العضوية في حلف شمال الأطلسي"، بعدما دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان نظيره السويدي أولف كريسترسون لزيارة بودابست لإجراء محادثات.