انت الان تتابع خبر تقرير يكشف: برشلونة مهتم بضم جرينوود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت تقارير قد انتشرت منذ عدة أسابيع، تفيد بنية برشلونة في ضم الإنجليزي الدولي ماسون جرينوود، مهاجم مانشستر يونايتد المعار لخيتافي.

ومع ذلك، فقد نفت وسائل إعلام إسبانية وقتها، تفكير برشلونة في التعاقد مع اللاعب لأسباب اجتماعية.



لكن، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن برشلونة مهتم بالفعل بضم جرينوود، عقب انتهاء إعارته لخيتافي، بختام الموسم الجاري.

وبعد قضاء موسم ونصف بعيدا عن أولد ترافورد، انضم جرينوود لخيتافي مطلع هذا الموسم، وسجل 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 19 مباراة لعبها تحت قيادة خوسيه بوردالاس.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مانشستر يونايتد لا ينوي إعادة جرينوود مرة أخرى، ما دفع برشلونة للتفكير في ضم اللاعب.

وأوضحت أن عرض برشلونة سيتضمن سلسلة من المتغيرات اعتمادا على المباريات التي سيلعبها جرينوود واستدعاءاته المحتملة لمنتخب إنجلترا.

وتم القبض على جرينوود (21 عاما)، في كانون ثان 2022 بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتهديد بالقتل، ولكن تم إسقاط هذه التهم عنه لاحقا، ولا يواجه حاليا أي محاكمة جنائية.

ورغم إسقاط التهم، لم يخض اللاعب مع يونايتد أي مباراة منذ اعتقاله في مطلع 2022، بينما يرتبط بعقد مع النادي ممتد حتى نهاية 2025.

وأصدر اليونايتد بيانا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه أن جرينوود لم يرتكب الجرائم التي وجهت إليه، لكن النادي أيضا أعلن رحيل اللاعب، وبعدها أعير لخيتافي.