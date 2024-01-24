الكرملين: مليارات الغرب لدعم أوكرانيا ذهبت "أدراج الرياح"

أعلن الكرملين أن الغرب بصدد التخلي عن أوكرانيا بعدما ذهبت "أدراج الرياح" مليارات الدولارات التي أنفقها على دعم كييف، منذ أن شنّت موسكو هجومها العسكري الواسع النطاق.
ونقلت وكالات أنباء حكومية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن "الأوروبيين يدركون جيداً أن الأموال ذهبت أدراج الرياح". وقال إن تراجع التمويل يضع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «في موقف صعب للغاية».
وأضاف بيسكوف: «لقد توقفوا عن إعطائه المال، ولا قذائف كافية له في الخارج، كما يواجه اضطرابات داخلية».
وخصص الغرب أكثر من 230 مليار دولار من الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا في العامين الأولين للصراع، وفقاً لمعهد «كيل»، وهو مركز أبحاث ألماني يتتبع الدعم الحكومي لكييف.
ولا تزال حزمة مساعدات جديدة ب60 مليار دولار عالقة في الكونغرس الأميركي، أما في أوروبا فتسعى المجر إلى عرقلة برنامج منفصل ب50 مليار يورو (54 مليار دولار).
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