شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 وإصابة العشرات في هجمات صاروخية روسية على مدن أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون محليون أوكرانيون يوم الثلاثاء، إن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في هجمات روسية على العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى، مع اقتراب الحرب التي تشنها موسكو من عامها الثالث.

وأشار أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف شرق البلاد، إلى أن عدد القتلى هناك ارتفع إلى 6 بعد أن عثر رجال الإنقاذ على جثة شابة تبلغ من العمر 21 عامًا تحت الأنقاض، وأن أكثر من 100 مبنى متعدد الطوابق في المدينة تضررت.

وقالت الشرطة إن 57 شخصا أصيبوا، وإن فرق الإنقاذ تواصل العمل في الموقع. روسيا: لا نستهدف المدنيين وفي كييف، أكد مسؤولون أن نحو 22 شخصًا منهم 4 أطفال، أصيبوا في 3 مناطق مختلفة على الأقل.

وأوضحت خدمات الطوارئ أن مبانٍ سكنية ومؤسسات طبية وتعليمية تضررت في كييف.

وقالت دينيس براون، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا في بيان، إن بعض الأضرار في كييف وقعت بالقرب من مكتب الأمم المتحدة.

وأوضح الكرملين، في رد على سؤال بشأن الهجمات على كييف وخاركيف، أن الجيش الروسي لا يستهدف المدنيين حين يقصف أهدافًا في أوكرانيا. ضرب خط أنابيب للغاز وفي مدينة بافلوهراد جنوب شرق أوكرانيا، قال الحاكم الإقليمي إن هجمات الثلاثاء أسفرت أيضًا عن مقتل شخص.

وألحقت الهجمات أضرارًا في خط أنابيب للغاز في خاركيف، وتركت آلاف السكان من دون كهرباء بعد إصابة البنية التحتية للطاقة أيضًا، وفقًا للسلطات المعنية.

إسقاط صورايخ روسية قالت القوات الجوية الأوكرانية إن الجيش دمر 21 من أصل 41 صاروخًا من مختلف الأنواع أطلقتها روسيا، وأشار متحدث باسم الإدارة العسكرية للعاصمة، إلى أن نحو 20 طائرة روسية أُسقطت فوق كييف.

ونشر الجنرال الأوكراني سيرهي ناييف مقطعًا مصورًا، قال إنه يُظهر قوات الدفاع الجوي وهي تسقط صاروخًا روسيًا بمدفع رشاش.

وبتزايد استخدام القوات الروسية مزيجًا من الصواريخ التي تنطلق من الجو والبر، والتي يصعب إسقاطها، دعت كييف إلى الحصول على أنظمة دفاع جوي أكثر تقدمًا من شركائها الغربيين.