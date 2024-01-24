حصاد عمليات حزب الله ضد الاحتلال في يوم

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " عدة مناطق ومواقع تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي دعما للشعب الفلسطيني وردا على عمليات الاغتيالات الأخيرة في لبنان وسوريا.

وقال حزب الله في بيان له :

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 23-1-2024، وفقًا للتالي:

- القطاع الغربي:

1- الساعة 9:30 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في تلّة كوبرا بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 10:50 استهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجويّة في جبل الجرمق للمرّة الثانية بعددٍ كبيرٍ من الصواريخ المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة كردٍّ على الإغتيالات الأخيرة في لبنان وسوريّا والإعتداءات المتكرّرة على المدنيّين والمنازل في قرانا الصامدة.

3- الساعة 15:10 استهداف قاعدة خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.