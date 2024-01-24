البنتاجون ينفذ ضربات على مواقع تابعة لحزب الله بالعراق



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية تشن حالياً ضربات على مواقع غرب العراق، موضحا أنها تستهدف مواقع تابعة لكتائب حزب الله هناك.

وأكد المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الضربات ضد كتائب حزب الله في العراق تأتي ردا على الهجمات الأخيرة ضد القوات الأمريكية.

وأفادت مصادر أمنية عراقية بوقوع 5 انفجارات في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد ناجمة عن قصف جوي، وفقا للجزيرة.

وكشفت المصادر العراقية عن توقعات بسقوط قتلى في قصف جوي على مدينة القائم بمحافظة الأنبار العراقية قرب الحدود السورية.