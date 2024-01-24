فصائل عراقية تقصف قاعدة كونيكو الأمريكية في سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت فصائل عراقية مسلحة بالصواريخ قاعدة حقل كونيكو الأمريكية في محافظة دير الزور شرق سوريا.

تأتي تلك الخطوة ردًا على استهداف الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، منشآت متعددة في العراق، وأعلن وزير الدفاع لويد أوستن في بيان أن الولايات المتحدة نفذت ضربات جوية في العراق استهدفت منشآت تستخدمها الميليشيات المدعومة من إيران في البلاد بعد هجمات متكررة على القوات الأمريكية.

وقال أوستن في البيان إن الضربات «تأتي ردًا مباشرًا على سلسلة من الهجمات التصعيدية ضد أفراد الولايات المتحدة وقوات التحالف في العراق وسوريا» من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.

وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية أيضًا بيانًا أمس الثلاثاء قالت فيه إن القوات الأمريكية «شنت غارات جوية أحادية الجانب استهدفت مقرات كتائب حزب الله ومواقع التخزين والتدريب للصواريخ والقذائف وقدرات الطائرات بدون طيار الهجومية أحادية الاتجاه».

وتأتي الضربات بعد أيام فقط من إصابة أفراد أمريكيين في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق في هجوم صاروخي باليستي على القاعدة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه بينما اعترضت الدفاعات الجوية للقاعدة معظم الصواريخ والقذائف، إلا أن بعض المقذوفات أصابت الهدف.

ونفذ البنتاجون ثلاث مجموعات من الضربات في ثلاث دول مختلفة في غضون ثلاثة أيام، بما في ذلك ضربات ضد حركة الشباب في الصومال، والحوثيين في اليمن، والآن الجماعات المدعومة من إيران في العراق.

