مقتل 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين بانفجار شاحنة لنقل الغاز في منغوليا

أعلنت الطوارئ المنغولية "مقتل 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين بحريق أعقب انفجار شاحنة تحمل 60 طنا من الغاز في مدينة أولان باتور"، موضحة أن "سبب الانفجار يعود إلى اصطدام شاحنة لنقل الغاز بسيارة".

وأشارت إلى أنه "تم إجلاء نحو 40 شخصا من المنازل الواقعة بالقرب من موقع الحادث".

وفي وقت سابق ذكر موقع NEWS المنغولي أن الحريق أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، فيما نقل 10 مصابين إلى المستشفى.